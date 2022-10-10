Внедорожник сбил двух человек на севере Москвы | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 21:21 Поделиться Telegram

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Viber Внедорожник сбил двух человек на севере Москвы Источник: водитель внедорожника сбил двух человек на севере Москвы

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Прохожие попали под колеса внедорожника Great Wall Hover на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, пострадали два молодых человека. На место прибыли врачи для оказания помощи пешеходам.

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Подробностей аварии источник не раскрыл. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что проверяют информацию об аварии.

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