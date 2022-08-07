Внедорожник с водителем и пассажиром упал со скалы в Крыму

Пострадавшими при падении внедорожника с отвесной скалы в море стали мужчина и женщина. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. В ведомстве уточнили, что авария произошла на мысе Большой Атеш.

«В салоне находились мужчина и женщина, оба пострадали. Первую помощь оказали очевидцы происшествия, а затем их эвакуировала до скорой помощи прибывшая на место дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда», — заявили в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что состояние пострадавшей женщины врачи оценили как тяжелое. Сейчас она находится в больнице поселка Черноморское. Специалисты решают вопрос и привлечении санавиации для перевозки ее в больницу Симферополя.

Сайт kp.ru уточнил, что в упавшей машине сработала подушка безопасности, поэтому мужчина отделался легкими ушибами. У женщины врачи диагностировали переломы. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя, который не справился с управлением.