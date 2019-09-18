Внедорожник провалился сквозь землю в Казахстане

Владелец ТС подъехал к зданию и припарковал машину прямо у подъезда, чтобы пассажиру было удобнее выйти. Затем водитель развернулся на пешеходной площадке. Сразу после этого автомобиль провалился сквозь плитку на тротуаре.

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Самостоятельно выбраться на поверхность водитель не смог. Пришлось вызывать спецтехнику на место ЧП, чтобы достать внедорожник из образовавшейся ямы.

Позже выяснилось, что в этом месте прорвало канализацию, под плиткой просела земля. Покрытие не выдержало веса внедорожника, и машина ушла под землю.