Происшествия 07 марта 2024, 16:43 Внедорожник протаранил пассажирский автобус в Тольятти

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Во вторник, 5 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали три человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Сидевший за рулем Volkswagen Tiguan 78-летний пенсионер ехал по трассе М-5 и решил развернуться через сплошную линию в запрещенном для этого места. Водитель не рассчитал и врезался в автобус с людьми, который ехал в попутном направлении.

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Трое пассажиров из второго транспортного средства пострадали. Им понадобилась помощь врачей. По факту аварии назначили проверку.

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