Происшествия 21 января 2024, 13:59 Внедорожник прокатил паровозиком больше десятка человек на тюбингах в Подмосковье Ирина Волк: МВД проверит катание более десятка тюбингов с машиной в Мытищах

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Полицейские Московской области проведут проверку после публикации в Сети видеоролика, на котором автомобиль прокатил на сцепке больше 10 тюбингов с людьми. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, как водитель вез за собой группу людей на тюбингах, привязанных на общую сцепку.

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Волк отметила, что водитель подверг их здоровье и жизнь серьезной опасности.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности владельца транспортного средства. Его действиям дадут правовую оценку в соответствии с действующим законодательством», — написала она.

Подобная ситуация произошла на Кубани: молодые люди прицепили ледянки к машине и устроили катание прямо на трассе. Водителя оштрафовали на тысячу рублей.

В ноябре 2022 года катание на тюбинге за машиной закончилось плачевно для 16-летнего подростка из Бийска. Он врезался в припаркованный автомобиль и скончался на месте.