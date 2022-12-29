29 декабря 2022, 14:34
Внедорожник попал в ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО. Пострадали водитель и трое детей
Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и упал в кювет на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Дороги Югры».
В результате аварии пострадали водитель и трое детей, одному из которых пять лет, второму — два года, третьему — девять месяцев.
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Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Сообщается, что самый младший ребенок находился на руках у матери.
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