Происшествия 29 января 2024, 08:17 Внедорожник покалечил охранника у посольства России в Сеуле Машина врезалась в пост охраны посольства России в Сеуле, пострадал один человек Unsplash

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У здания посольства России в Южной Корее произошла авария. Машина врезалась в пост охраны, пострадал один человек. ДТП не сказалось на работе дипломатов, сообщили «Известиям» в учреждении.

Представитель посольства подтвердил, что вечером 28 января в Сеуле машина врезалась в пост охраны резиденции. Пострадал сотрудник правоохранительных органов.

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«[Наезд машины] произошел на корейской территории, не оказал негативного влияния на работу российского дипломатического представительства и не создал угрозы безопасности его сотрудников», — сообщило посольство.

Дежурного полицейского госпитализировали с серьезными травмами шеи и плеч, сообщило агентство Yonhap. Началось расследование. По предварительной информации, водитель внедорожника в момент аварии находился в трезвом состоянии.

В 2022 году автомобиль протаранил ворота посольства России в Румынии, после чего водитель совершил суицид. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием.