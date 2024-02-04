Происшествия 04 февраля 2024, 18:26 Внедорожник переехал школьника на переходе в Первоуральске ГИБДД: сбивший мальчика в Первоуральске водитель не заметил его из-за сугроба

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Внедорожник Toyota Tundra переехал десятилетнего школьника на пешеходном переходе на улице Береговой в Первоуральске. С места аварии мальчика забрали в больницу врачи. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, 32-летний водительToyota Tundra проезжал нерегулируемый пешеходный переход и сбил ребенка, который переходил дорогу.

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Медики госпитализировали 10-летнего пострадавшего с травмами головы и живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Житель Первоуральска рассказал, что не увидел мальчика из-за сугроба, который закрыл ему обзор. Момент удара автомобиля он также не почувствовал. Установлено, что водитель имеет восьмилетний стаж вождения. По факту ДТП проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в Ростовской области. Водитель Hyundai Accent совершил наезд на восьмилетнего ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.