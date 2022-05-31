Внедорожник насмерть сбил женщину на Дмитровском шоссе в Москве

Женщина, на вид в возрасте около 60 лет, погибла под колесами внедорожника Range Rover на севере Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 49-летний водитель не справился с управлением на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе и выехал на тротуар. Внедорожник сбил пешехода и опрокинулся. Пострадавшая скончалась на месте. Водитель не пострадал.

Опубликованы фото и видео с камер наблюдения.

«На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Госавтоинспекции.

Ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту аварии проконтролирует прокуратура Москвы. Об этом рассказали в ее пресс-службе.