27 декабря 2022, 18:55
Внедорожник насмерть сбил пешехода в Самаре
Смертельное ДТП с участие внедорожника и пешехода случилось 26 декабря на Московском шоссе в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения от полученных травм пешеход скончался.
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Полиция устанавливает все детали произошедшего.
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ДТП
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