Происшествия

27 декабря 2022, 18:55

Внедорожник насмерть сбил пешехода в Самаре

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с участие внедорожника и пешехода случилось 26 декабря на Московском шоссе в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения от полученных травм пешеход скончался.

Реклама

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Реклама

ДТП

Реклама

Реклама