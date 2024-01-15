Происшествия 15 января 2024, 09:31 Внедорожник криминального авторитета попал в ДТП в центре Екатеринбурга E1: в центре Екатеринбурга внедорожник криминального авторитета попал в ДТП РИА «Новости»

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Внедорожник Mercedes-Benz G-класса с «блатными» номерами, попавший в аварию в Екатеринбурге в ночь на 13 января, зарегистрирован на супругу местного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщил E1. По данным издания, обычно он ездит на этой машине сам.

Авария произошла в центре города. Водитель за рулем внедорожника проехал на красный сигнал светофора, после чего в иномарку врезалась Kia.

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Очевидцы указали, что в ночь ДТП за рулем «Гелендвагена» был мужчина. После случившегося он вышел из салона машины и сбежал. До аварии водителя авто видели в стриптиз-баре, указал источник E1.

Марсель Гасанов долгое время проживает в Екатеринбурге. В сфере его бизнес-интересов, по информации издания, находятся полулегальные парковки и обналичивание средств.

В поле зрения СМИ Гасанов впервые попал как один из участников и организаторов сходки криминальных авторитетов на улице Юмашева, напомнил E1.