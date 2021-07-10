Внедорожник и скорая столкнулись на востоке Москвы. Травмы получили три медика

На востоке Москвы скорая помощь столкнулась с внедорожником. Трое медиков получили травмы. После удара автомобиль скорой помощи завалился на бок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Примерно в 15:10 на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи. <…> По предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине», — приводит агентство слова собеседника.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Информации о причине произошедшего пока нет.