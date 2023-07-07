Эксклюзив 07 июля 2023, 19:08 Внедорожник и легковушка устроили смертельное ДТП в Подмосковье Место смертельного столкновения УАЗ Patriot и Suzuki на Дмитровском шоссе сняли на видео

Читать 360tv в

Смертельное столкновение устроили УАЗ Patriot и легковой автомобиль Suzuki на участке Дмитровского шоссе между Дмитровым и Дубной. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии.

На опубликованных кадрах на место прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Обе пострадавшие в аварии машины находились передней частью к обочине.

Реклама

По данным Telegram-канала «ЧП / Москва», в аварии есть погибшие.