Внедорожник и легковая машина столкнулись у спорткомплекса в Пензе

Очевидец снял ДТП на камеру на выезде из комплекса и опубликовал видео в группе в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видны машина Kia и еще одна иномарка. Столкнувшиеся авто затруднили проезд для других участников дорожного движения.

В настоящий момент официальных данных о произошедшем нет. О пострадавших также неизвестно. Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.