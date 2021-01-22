22 января 2021, 14:59
Внедорожник и легковая машина столкнулись у спорткомплекса в Пензе
Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись у СЗК «Дизель-Арена» в Пензе, информирует «Пенза-пресс».
Очевидец снял ДТП на камеру на выезде из комплекса и опубликовал видео в группе в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видны машина Kia и еще одна иномарка. Столкнувшиеся авто затруднили проезд для других участников дорожного движения.
В настоящий момент официальных данных о произошедшем нет. О пострадавших также неизвестно. Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.