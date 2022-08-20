Внедорожник и кабриолет столкнулись на востоке Москвы

Кабриолет и внедорожник не поделили полосу и столкнулись на улице Плеханова на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, после аварии в одной из машин зажало человека. Для спасения на место прибыли спасатели.

Столкнувшиеся машины перекрыли одну из полос. На место столкновения вызвали сотрудников полиции. Официального подтверждения этой информации пока нет.