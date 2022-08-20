facebook_pixel
    20 августа 2022, 12:23

    Внедорожник и кабриолет столкнулись на востоке Москвы

    Источник «360» сообщил о столкновении кабриолета и внедорожника на востоке Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Кабриолет и внедорожник не поделили полосу и столкнулись на улице Плеханова на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    По словам собеседника, после аварии в одной из машин зажало человека. Для спасения на место прибыли спасатели.

    Столкнувшиеся машины перекрыли одну из полос. На место столкновения вызвали сотрудников полиции. Официального подтверждения этой информации пока нет.