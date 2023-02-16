Происшествия 16 февраля 2023, 19:30 Внебрачный сын Жириновского получил 15 суток ареста после драки с полицейским Суд арестовал сына Жириновского Олега Эйдельштейна за нападение на полицейского РИА «Новости»

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Тверской суд вынес решение об административном аресте Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — отметили в суде.

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В вторник, 14 февраля, Эйдельштейн отдыхал в ресторане на улице Лубянке. Когда он устроил скандал, администрация ресторана решила вызвать полицию. Прибывший наряд увез дебошира в отдел полиции.

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Там Эйдельштейн стал оскорблять правоохранителей и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.

В отношении сына Жириновского возбудили административное дело по статье «Хулиганство». В настоящее Следственный комитет России проводит проверку по факту нападения на полицейского.