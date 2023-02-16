16 февраля 2023, 19:30
Внебрачный сын Жириновского получил 15 суток ареста после драки с полицейским
Суд арестовал сына Жириновского Олега Эйдельштейна за нападение на полицейского
Тверской суд вынес решение об административном аресте Олега Эйдельштейна, внебрачного сына политика Владимира Жириновского, по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — отметили в суде.
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В вторник, 14 февраля, Эйдельштейн отдыхал в ресторане на улице Лубянке. Когда он устроил скандал, администрация ресторана решила вызвать полицию. Прибывший наряд увез дебошира в отдел полиции.
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Там Эйдельштейн стал оскорблять правоохранителей и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.
В отношении сына Жириновского возбудили административное дело по статье «Хулиганство». В настоящее Следственный комитет России проводит проверку по факту нападения на полицейского.
Полиция
Владимир Жириновский
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