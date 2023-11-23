Происшествия 23 ноября 2023, 18:11 Вмешавшаяся в драку школьников екатеринбурженка уложила одного из них на лопатки E1.RU: жительница Екатеринбурга уложила на лопатки дерущегося школьника

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Жительница Екатеринбурга вмешалась в драку двух мальчиков на улице и уложила одного из участников конфликта на лопатки. Об этом рассказала сайту E1.RU очевидица случившегося.

По словам свидетельницы, школьник начал пинать другого, а девушка попыталась их разнять. Тогда один из мальчиков пнул и ее.

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«Она упала. Он сел сверху, потом она перевернулась и сама села на него», — рассказала очевидица потасовки.

После того как девушка встала, мальчик несколько раз ударил ее ногой. Затем участница конфликта просто ушла. Свидетельнице драки показалось, что девушка — несовершеннолетняя.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что полиция не получала сообщений об этом конфликте. После появления публикаций о драке в СМИ информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12, правоохранители проведут проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин из-за драки с подростками в школьном дворе. Взрослые повалили учащихся на землю, одному из детей разбили переносицу. Потасовку остановил проходивший мимо учитель.