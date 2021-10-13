Вмерзших в лед тундровиков спасли на Ямале

В ЯНАО сотрудники «Ямалспаса» помогли двум местным жителям, которые оказались в ледовом плену. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Спасательная операция проводилась накануне. Эвакуация понадобилась мужчине, который вместе с приятелем застрял на реке в 35 километрах от поселка Тазовский. Спасатели выдвинулись на место на аэролодках, поскольку на реке начал образовываться лед. Они доставили мужчин в поселок. Помощь медиков им не понадобилась.