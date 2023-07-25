Эксклюзив 25 июля 2023, 13:02 «Вменяемый человек». Соседи рассказали о жильце взорвавшейся в Нижнекамске квартиры Соседи назвали жильца взорвавшейся в Нижнекамске квартиры вменяемым и спокойным человеком

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Жилец квартиры, в которой произошел взрыв в Нижнекамске, вел себя спокойно, в том числе накануне происшествия. Об этом рассказали «360» соседи мужчины.

Взрыв случился ранним утром 25 июля в панельной пятиэтажке на проспекте Вахитова. По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа.

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В квартире проживал мужчина в возрасте 25-27 лет. Об этом сообщил сосед, который с ним общался.

«Человек вменяемый, хороший. Я шокирован не менее, чем другие», — отметил житель Нижнекамска.

Он не смог сказать, были ли у жильца взорвавшейся квартиры проблемы с алкоголем. Возможную причину происшествия мужчина называть тоже не стал.

Одна из женщин слышала от соседей, что накануне вечером жилец квартиры якобы угрожал всех взорвать. Сама она видела мужчину и не заметила ничего подозрительного в его поведении.

«Человека я вчера видела. <…> Не могу ничего сказать, был спокойным. Может, алкоголь как-то на это действует», — предположила соседка.

Она добавила, что другие соседи говорили о некоей болезни жильца квартиры. Официально информацию о возможных диагнозах мужчины пока не подтверждали.

Главная задача — безопасность

На место происшествия прибыл мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он попросил местных жителей пока не заходить в дом ради безопасности.

«Самая главная задача — обеспечить безопасность и понять, что с этим домом делать. Поэтому я прошу спокойствия», — обратился к людям глава города.

Для жильцов пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в школе. Муллин попросил остальных людей, особенно пожилых и тех, у кого есть дети, не стоять на жаре и подумать, где можно разместиться. У всех жильцов собрали контакты, чтобы оперативно предоставить им информацию.