25 июля 2023, 13:02
«Вменяемый человек». Соседи рассказали о жильце взорвавшейся в Нижнекамске квартиры
Соседи назвали жильца взорвавшейся в Нижнекамске квартиры вменяемым и спокойным человеком
Жилец квартиры, в которой произошел взрыв в Нижнекамске, вел себя спокойно, в том числе накануне происшествия. Об этом рассказали «360» соседи мужчины.
Взрыв случился ранним утром 25 июля в панельной пятиэтажке на проспекте Вахитова. По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа.
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В квартире проживал мужчина в возрасте 25-27 лет. Об этом сообщил сосед, который с ним общался.
«Человек вменяемый, хороший. Я шокирован не менее, чем другие», — отметил житель Нижнекамска.
Он не смог сказать, были ли у жильца взорвавшейся квартиры проблемы с алкоголем. Возможную причину происшествия мужчина называть тоже не стал.
Одна из женщин слышала от соседей, что накануне вечером жилец квартиры якобы угрожал всех взорвать. Сама она видела мужчину и не заметила ничего подозрительного в его поведении.
«Человека я вчера видела. <…> Не могу ничего сказать, был спокойным. Может, алкоголь как-то на это действует», — предположила соседка.
Она добавила, что другие соседи говорили о некоей болезни жильца квартиры. Официально информацию о возможных диагнозах мужчины пока не подтверждали.
Главная задача — безопасность
На место происшествия прибыл мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он попросил местных жителей пока не заходить в дом ради безопасности.
«Самая главная задача — обеспечить безопасность и понять, что с этим домом делать. Поэтому я прошу спокойствия», — обратился к людям глава города.
Для жильцов пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в школе. Муллин попросил остальных людей, особенно пожилых и тех, у кого есть дети, не стоять на жаре и подумать, где можно разместиться. У всех жильцов собрали контакты, чтобы оперативно предоставить им информацию.
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