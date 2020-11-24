Влюбленных подростков осудят за убийство омички

По данным информагентства, молодые люди напали на женщину в конце прошлого года. Они убили ее за запрет общаться друг с другом. Мать девушки ударили 30 раз ножом и около 10 раз молотком. Ей удалось выбраться в подъезд. Увидевшие ее соседи вызвали медиков, но женщина умерла после госпитализации.

Дело подростков рассмотрит Омский областной суд.