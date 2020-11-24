24 ноября 2020, 14:52
Влюбленных подростков осудят за убийство омички
В Омске перед судом предстанут влюбленные подростки, которых обвинили в убийстве местной жительницы. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, молодые люди напали на женщину в конце прошлого года. Они убили ее за запрет общаться друг с другом. Мать девушки ударили 30 раз ножом и около 10 раз молотком. Ей удалось выбраться в подъезд. Увидевшие ее соседи вызвали медиков, но женщина умерла после госпитализации.
Дело подростков рассмотрит Омский областной суд.