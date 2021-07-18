Влюбленная пара выпала из окна в Москве и разбилась насмерть

На улице Борисовские пруды в Москве мужчина и женщина выпали из окна жилого дома. Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что оба погибли.

Инцидент произошел по адресу Борисовские пруды, 13. Очевидцы уточнили, что погибшие встречались. Они упали вниз с 15-го этажа, шансов выжить было крайне мало.

Как сообщает Теlеgrаm-канал 112, сначала из окна выпала 35-летняя женщина. За ней рухнул вниз 40-летний мужчина. Он успел зацепиться за дерево, но не смог удержаться и разбился о землю. Никаких подробностей о том, почему с влюбленными случилась трагедия, пока нет. Личности пока не установлены.

В летнее время, особенно в жару, окна во многих квартирах распахнуты. Это ежегодно становится причиной падений людей. Особенно часто выпадают дети, и спасатели регулярно предупреждают родителей не оставлять их одних в комнатах. В воскресенье утром на улице Лестнева в Москве насмерть разбилась шестилетняя девочка. Как сообщили в СК, ребенок решил опереться руками о москитную сетку. Она не выдержала, и девочка рухнула вниз с пятого этажа.

Подобные сообщения приходят из многих регионов России. 15 июля в Приморье погиб двухлетний ребенок. Родители оставили его одного в комнате всего на несколько минут. Их оказалось достаточно, чтобы малыш забрался на подоконник и выпал. Спасти его не удалось.