Влюбленная пара избила и изнасиловала свою знакомую в Омске

Сообщается, что инцидент произошел между 41-летней женщиной и ее знакомыми — влюбленной парой. Она приехала к ним в гости в Омск. Во время распития спиртных напитков между ними случилась ссора.

Пара решила наказать свою знакомую. Они ее изнасиловали, а также избили. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали перелом руки и сотрясение мозга.

В отношении жителей Омска, 30-летней женщины и 32-летнего мужчины, возбудили уголовное дело. Их могут посадить на срок до 10 лет.