Эксклюзив 13 декабря 2022, 13:22 «Влияют на умы молодежи». Общественники попросили СК проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ Общественник Отраковский: пропагандирующие ЛГБТ блогеры способствуют деградации молодежи piqsels

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Руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский вчера обратился в СК с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду ЛГБТ. Главная цель — добиться того, чтобы их аккаунты заблокировали, рассказал «360» Отраковский.

По его словам, по поводу контента, производимого Петровым и Синяком, поступило много жалоб «от православных христиан, граждан России» и общественники обязаны были отреагировать.

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«У нас население падает, рождаемость падает, морально-нравственные качества населения падет, молодежь деградирует — за счет того, что смотрит. А у них (Петрова и Синяка — прим. ред.) миллионы подписчиков, они влияют на умы нашей молодежи, в том числе школьников», — пояснил Отраковский.

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Он отметил, что вначале блогеры могут отделаться предупреждением, но при повторном нарушении могут попасть и под статью за пропаганду содомии среди несовершеннолетних.

По данным Mash, оба блогера уехали из России: Петров находится на Бали, Синяк — в Турции.