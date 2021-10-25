Влетевший в итальянский ресторан в центре Москвы Hyundai сняли на видео

Водитель автомобиля Hyundai на скорости врезался во вход итальянского ресторана Osteria Mario на Конюшковской улице Москвы. По данным столичного департамента транспорта, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. «360» публикует видео с места аварии.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль протаранил вход со стеклянными дверями. На месте находятся сотрудники полиции. Место ДТП огородили специальной лентой. По предварительным данным, водитель потерял управление после сердечного приступа. На полной скорости машина снесла ларек с журналами, после чего влетела во входную группу ресторана. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники оперативных служб.