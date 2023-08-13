Эксклюзив 13 августа 2023, 18:45 «Влетело что-то». Очевидица взрыва в Белгороде заявила, что повреждения получили машины и дом Жительница Белгорода заявила, что в жилой дом «что-то влетело» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате взрыва в Белгороде повреждения получили несколько автомобилей и жилой дом, рассказала «360» жительница города Оксана. По ее словам, в здание «что-то влетело».

«Я не знаю, что случилось. Взрыв какой-то. В здание, в жилой дом влетело что-то, а что там — я не знаю. Там есть повреждения дома. Я была в это время в здании, был громкий хлопок», — рассказала жительница Белгорода.

Реклама

Она добавила, что повреждения получили несколько машин — у «Газели» вылетело заднее стекло, а у находившейся неподалеку Hyundai оно осталось на месте, но покрылось трещинами.

«Зашла в здание, хлопок какой-то был. Может быть, ПВО сработала, я не знаю, что. Она позвонила мне расстроенная, я говорю — ты не волнуйся, будь спокойна. Она очень расстроилась, потому что машина моя», — добавила «360» ее мать.

Взрыв прогремел в Белгороде вечером 13 августа. По словам очевидцев, пострадал фасад многоквартирного дома на улице Есенина. Власти пока не прокомментировали случившееся.