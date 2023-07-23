Происшествия 23 июля 2023, 13:51 Властям Украины пообещали ответ за убийство журналиста Журавлева Глава Госсовета Крыма Константинов заявил о вкладе военкора Журавлева в освещение правды РИА «Новости»

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Гибель военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева стала еще одним доказательством, что украинские власти развернули настоящую охоту на тех, кто говорит правду. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что киевский режим боится показать миру реальные события, которые сегодня происходят, поэтому делает все, чтобы избавиться от журналистов.

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«Эта хунта неизбежно ответит за все свои преступления, убийства мирных граждан, лучших людей Русского мира», — написал Константинов.

Глава республиканского парламента подчеркнул, что Журавлев был профессиональным журналистом и патриотом России, поэтому его смерть стала большой трагедией для всех.

«Еще тягостнее воспринимается это печальное известие на фоне того, что недавно Ростислав отметил день рождения. Он освещал ход спецоперации из самых горячих точек, все время находился на передовой», — добавил Константинов.

Председатель Госсовета Крыма выразил соболезнования родным и близким журналиста, а также всему коллективу агентства. Раненным в ходе обстрела сотрудникам СМИ он пожелал скорейшего выздоровления.

Военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев вместе с коллегами находился в Запорожской области, когда украинские боевики начали обстрел кассетными боеприпасами. В результате полученных ранений журналист умер во время эвакуации в полевой госпиталь.

Также пострадали фотограф агентства Константин Михальчевский, которого перевезли для лечения в Крым, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.