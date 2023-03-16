Происшествия 16 марта 2023, 13:56 Власти заверили, что угрозы для ростовчан из-за пожара в здании погранслужбы нет Власти Ростова-на-Дону: угрозы для жителей из-за пожара в здании погранслужбы нет РИА «Новости»

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Угрозы для жителей домов, расположенных рядом с горящим зданием погранслужбы ФСБ, нет, заявили власти Ростова-на-Дону. На месте работают сотрудники МЧС, сообщил ТАСС.

ЧП произошло на проспекте Сиверса, 20. Подробностей спасатели пока не сообщили. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что огонь успел распространиться на 880 квадратных метров.

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«Произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. <…> [Возгоранию] присвоен второй номер сложности», — сказал собеседник агентства.

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Местные жители в беседе с «360» рассказали, что слышали сильный хлопок перед тем, как в здании начался пожар и возникло сильное задымление.

Место происшествия оцепили, идет работа по ликвидации огня. По данным Telegram-канала «112», причиной возгорания могло стать короткое замыкание.