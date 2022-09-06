Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте | 360°

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Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Член ВГА Запорожской области Рогов: комендант Бердянска Бардин жив, несмотря на ранения

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Информация о гибели в результате подрыва автомобиля коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается, заявил в Telegram-канале члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал Рогов.

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Ранее власти региона подтвердили, что в автомобиле, взорванном возле городской администрации, находился комендант Бердянска Артем Бардин. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. По официальной информации, при взрыве пострадали еще три автомобиля, других жертв и пострадавших нет.

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Власти Бердянска назвали терактом взрывы у городской администрации. Террористы киевского режима продолжают пытаться запугивать жителей освобожденных территорий, считают в администрации Запорожской области.

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