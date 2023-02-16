Происшествия 16 февраля 2023, 10:29 Власти Запорожья потребовали от Украины разблокировать Каховское водохранилище Член ВГА Рогов потребовал от Украины прекратить блокировать Каховское водохранилище РИА «Новости»

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Украинские власти должны прекратить блокировать подачу воды с гидроэлектростанций в Каховское водохранилище. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украина продолжает вести очень опасную игру, перекрыв подачу воды с ГЭС, которые идут выше по течению Днепра. Речь идет о Киевской, Каневской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС», — уточнил он.

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По словам Рогова, сейчас как минимум четыре ГЭС не сбрасывают воду. Из-за этого водный баланс водохранилища может нарушиться.

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«Если уровень воды снизится, то Запорожской АЭС грозит опасность, возможна экологическая катастрофа. МАГАТЭ, а также другие правозащитные и экологические организации должны остановить обезумевшие власти Украины, а не молчать», — добавил член военно-гражданской администрации.

Ранее Рогов сообщил, что украинские спецслужбы готовят фейковые документы, чтобы упрекнуть Россию в якобы неспособности обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС.