Власти Забайкалья назвали имена погибших в аварии с автобусом

Вице-пример края Андрей Гурулев сообщал, что предварительно было идентифицировано 16 человек, процедура опознания продолжится завтра утром. Общее число погибших на данный момент составляет 19 человек, среди них числятся:

Кубасов С. С (г.Чита)

Хлызов В.Г. (Сретенск)

Баранов Ю.Б. (Сретенск)

Бобров В.А. (Сретенск)

Астафьев В.М. (Сретенск)

Джарелгапов Е.А. (Сретенск)

Воробьева И.Н. (с.Усть- Наринзор)

Воробьев О.В. (с.Усть- Наринзор)

Воробьева В.В. (с.Усть- Наринзор)

Тонких Е.Е. (с. Молодовск)

Пестерева Ж.М. (с.Ломы)

Горколенко Е.И. (с.Ломы)

Коновалов К.А. (с.Ломы)

Лыков И.В. (с.Алия)

Шадрин Л.А. (с. Фирсово)

Тела 16 жертв падения автобуса с моста в Забайкалье опознали Подробнее

Ранее сообщалось, что в воскресенье 1 декабря в Забайкальском крае автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга в 60 км от Читы. Он упал на лед сначала передней частью, а потом завалился на бок. В автобусе находились 43 человека, включая водителя.

Семь человек получили тяжелые травмы. На месте работают бригады медиков, на место происшествия был отправлен вертолет с хирургами и анестезиологами.