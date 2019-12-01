  • Власти Забайкалья назвали имена погибших в аварии с автобусом

    01 декабря 2019, 20:03

    Александра Каширина

    Власти Забайкалья опубликовали предварительный список из 15 фамилий погибших в результате падения автобуса с моста в Сретенском районе. Как сообщила газета «Московский Комсомолец», имена раскрыл глава муниципального образования Алексей Закурдаев.
    Власти Забайкалья назвали имена погибших в аварии с автобусом

    Вице-пример края Андрей Гурулев сообщал, что предварительно было идентифицировано 16 человек, процедура опознания продолжится завтра утром. Общее число погибших на данный момент составляет 19 человек, среди них числятся:

    Кубасов С. С (г.Чита)

    Хлызов В.Г. (Сретенск)

    Баранов Ю.Б. (Сретенск)

    Бобров В.А. (Сретенск)

    Астафьев В.М. (Сретенск)

    Джарелгапов Е.А. (Сретенск)

    Воробьева И.Н. (с.Усть- Наринзор)

    Воробьев О.В. (с.Усть- Наринзор)

    Воробьева В.В. (с.Усть- Наринзор)

    Тонких Е.Е. (с. Молодовск)

    Пестерева Ж.М. (с.Ломы)

    Горколенко Е.И. (с.Ломы)

    Коновалов К.А. (с.Ломы)

    Лыков И.В. (с.Алия)

    Шадрин Л.А. (с. Фирсово)

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    Ранее сообщалось, что в воскресенье 1 декабря в Забайкальском крае автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга в 60 км от Читы. Он упал на лед сначала передней частью, а потом завалился на бок. В автобусе находились 43 человека, включая водителя.

    Семь человек получили тяжелые травмы. На месте работают бригады медиков, на место происшествия был отправлен вертолет с хирургами и анестезиологами.