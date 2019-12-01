Власти Забайкалья назвали имена погибших в аварии с автобусом
Вице-пример края Андрей Гурулев сообщал, что предварительно было идентифицировано 16 человек, процедура опознания продолжится завтра утром. Общее число погибших на данный момент составляет 19 человек, среди них числятся:
Кубасов С. С (г.Чита)
Хлызов В.Г. (Сретенск)
Баранов Ю.Б. (Сретенск)
Бобров В.А. (Сретенск)
Астафьев В.М. (Сретенск)
Джарелгапов Е.А. (Сретенск)
Воробьева И.Н. (с.Усть- Наринзор)
Воробьев О.В. (с.Усть- Наринзор)
Воробьева В.В. (с.Усть- Наринзор)
Тонких Е.Е. (с. Молодовск)
Пестерева Ж.М. (с.Ломы)
Горколенко Е.И. (с.Ломы)
Коновалов К.А. (с.Ломы)
Лыков И.В. (с.Алия)
Шадрин Л.А. (с. Фирсово)
Тела 16 жертв падения автобуса с моста в Забайкалье опозналиПодробнее
Ранее сообщалось, что в воскресенье 1 декабря в Забайкальском крае автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга в 60 км от Читы. Он упал на лед сначала передней частью, а потом завалился на бок. В автобусе находились 43 человека, включая водителя.
Семь человек получили тяжелые травмы. На месте работают бригады медиков, на место происшествия был отправлен вертолет с хирургами и анестезиологами.