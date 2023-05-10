Происшествия 10 мая 2023, 10:47 Власти Воронежской области раскрыли детали атаки двух беспилотников Губернатор Воронежской области Гусев: два беспилотника пытались атаковать военный объект РИА «Новости»

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В Воронежской области 10 мая остановили атаку беспилотников на военный объект. Один аппарат увели в сторону, другой сбили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал он.

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Расследованием занялись, по словам Александра Гусева, правоохранительные органы и военное командование. Власти Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности и взяли ситуацию на контроль.

Начиненные взрывчаткой беспилотники пытались атаковать военный полигон, сообщил Telegram-канал Baza. Они взорвались при падении, погибших нет. Еще один неопознанный летательный объект, по данным канала, сбили за день до этого недалеко от военного аэродрома в Воронежской области. Он летел на высоте 500 метров, обломки собрали возле кладбища.

Ночью взрыв произошел в селе Ольхватовка Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что его причиной мог стать украинский беспилотник.