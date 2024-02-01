Происшествия 01 февраля 2024, 08:56 Власти Воронежской области подтвердили уничтожение двух БПЛА Губернатор Гусев: средства ПВО сбили 2 БПЛА на юге Воронежской области Unsplash

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На юге Воронежской области военные перехватили два беспилотника самолетного типа. Информация о повреждениях на земле не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Сегодня утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет», — заявил он.

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Александр Гусев добавил, что два волонтера из Воронежа получили травмы в зоне проведения спецоперации. Их доставят в местный госпиталь.

Утром 1 февраля Минобороны России дважды сообщало о перехвате беспилотников. Сначала четыре БПЛА сбили в Белгородской области, один — в Курской. Две воздушные цели уничтожили в районе города Строитель. Затем в Белгородской области перехватили еще четыре дрона, в Воронежской - два.