Власти Воронежа выплатят компенсацию родственникам погибших в сливной яме

Правительство Воронежской области намерено выделить компенсацию семьям погибших в сливной канализационной яме в поселке совхоза «Воронежский» Новоусманского района области.

Об этом «360» сообщил пресс-секретарь правительства Воронежской области Артем Сокольников.

«Сейчас прорабатывается механизм выделения денег и размер компенсации. На совещании у губернатора было решено выделить средства на компенсацию на двоих детей, оставшихся сиротами. Две девочки погибли, двое остались живы, решается вопрос опекунства. Родственников много и почти все готовы их забрать. Тот, кто станет опекуном, получит эти деньги. Сейчас дети находятся со своей родной тетей», — сообщил глава пресс-службы.

Он уточнил, что вторая выплата предназначена семье человека, который выжил. Его сын погиб, он совершил геройский поступок, пытаясь спасти семью. В ближайшие дни будет проработан и механизм выплаты и ее размер.

«Губернатор будет ходатайствовать на уровне Москвы, чтобы погибшего молодого человек и его выжившего отца представили к наградам», — рассказал Артем Сокольников.

Во избежание подобных случаев власти проведут масштабную информационную работу с жителями частных домовладений, потому что власти не могут контролировать то, что происходит на частной земле.

«Проведем подомовые обходы, чтобы люди следили за состоянием выгребных ям. Что касается ям, находящихся на территории муниципалитетов, идет масштабная инвентаризация. Будут закрывать плитами, чтобы люди туда не провалились», — сообщил собеседник «360».

Он подтвердил тот факт, что региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи разбираются сейчас во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно о гибели пяти человек, трех взрослых и двух детей, в поселке совхоза «Воронежский». Из-за приоткрытой крышки канализации внутрь упала двухлетняя девочка, ее мать, отец, сестра и сосед погибли, пытаясь ее спасти в результате отравления метаном.