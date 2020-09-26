Власти уточнили число пассажиров на борту разбившегося Ан-26
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета)», — говорится в сообщении.
В пятницу вечером в Харьковской области, в двух километрах от военного аэропорта, потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 27 человек.
Тела 22 погибших найдены, два человека выжили, но находятся в критическом состоянии. По словам губернатора области, выжившие успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей. Судьба еще трех человек остается неизвестной, их поиски продолжаются.
Ранее стало известно, что до крушения у воздушного судна отказал левый двигатель. Об этом по рации успел сообщить один из погибших пилотов.