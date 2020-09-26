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    26 сентября 2020, 00:18

    Власти уточнили число пассажиров на борту разбившегося Ан-26

    Арина Гудилова

    На борту упавшего под Харьковской областью самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28. Один из курсантов не был допущен к вылету.
    Власти уточнили число пассажиров на борту разбившегося Ан-26

    Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    «По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета)», — говорится в сообщении.

    В пятницу вечером в Харьковской области, в двух километрах от военного аэропорта, потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 27 человек.

    Тела 22 погибших найдены, два человека выжили, но находятся в критическом состоянии. По словам губернатора области, выжившие успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей. Судьба еще трех человек остается неизвестной, их поиски продолжаются.

    Ранее стало известно, что до крушения у воздушного судна отказал левый двигатель. Об этом по рации успел сообщить один из погибших пилотов.

    Новости SMI.FM