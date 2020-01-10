Власти Ухты сообщили, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города

По словам мэра, место возгорания находится на дальней территории завода, где нет поселений в радиусе километра. Из торгового центра, находящегося по близости, эвакуировали всех посетителей.

«Выставлено оцепление. Ветер дует от города, дым уходит в сторону», — сообщил Османов, добавив, что на данный момент ситуация находится под контролем, а также принимаются меры по ликвидации последствий пожара.

В городе ожидается прибытие железнодорожного пожарного поезда из Сосногорска.

Возгорание на заводе произошло в четверг вечером. Его причиной называется разгерметизация одной из девяти емкостей с присадками для топлива. Огонь охватил тысячи квадратных метров. Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.