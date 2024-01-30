Происшествия 30 января 2024, 09:23 Власти Тульской области заявили, что после атаки ВСУ никто не пострадал Власти Тульской области: из-за падения обломков БПЛА никто не пострадал Пресс-служба Минобороны

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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью. В результате падения его обломков никто не пострадал. На земле также не зафиксировали разрушений, сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.

В ведомстве напомнили, что ВСУ предприняли атаку на Тульскую область утром 30 января.

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«Реагирование экстренных служб организовано. Разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет», — отметили в министерстве.

В Минобороны России заявили ранее, что противник запустил 21 беспилотник над пятью регионами, в том числе над Тульской областью. Все летательные аппараты были уничтожены.

В Калужской области обломки сбитого БПЛА упали на крышу нежилой постройки. В этом районе никто не пострадал.