Происшествия 26 марта 2023, 23:17 Власти Тульской области выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим в результате атаки дрона Губернатор Дюмин: пострадавшим при взрыве БПЛА в Киреевске окажут всю необходимую помощь Телеканал «360»

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил оказать жителям Киреевска, пострадавшим в результате взрыва беспилотника типа «Стриж», всю необходимую помощь. Местные жители, лишившиеся своего жилья, получат сертификаты на приобретение нового. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей. Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», — заявил глава региона.

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После атаки беспилотника в Киреевской области Дюмин провел оперативный штаб по устранению последствий взрыва. В кратчайшие сроки губернатор намерен провести оценку поврежденных жилых помещений и определить возможность восстановления домов. Глава региона добавил, что при необходимости пострадавших разместят в пунктах временного проживания.

Ранее Украина предприняла попытку атаки на Тульскую области при помощи беспилотника типа «Стриж». Комплекс ПВО «Поле-21» повредил навигационную систему дрона, после чего тот упал.