Происшествия 17 сентября 2023, 10:12 Власти Тульской области подтвердили падение над регионом беспилотника Падение дрона подтвердили в министерстве по безопасности Тульской области РИА «Новости»

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Министерство по региональной безопасности Тульской области подтвердило, что над регионом произошло крушение беспилотника. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«На территории „Логистического центра № 1“ в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в региональном министерстве.

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Пострадавших и значительных разрушений после падения дрона нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сбитый над Тульской областью дрон летел в сторону Москвы.

Минобороны сообщало сразу о нескольких беспилотниках, сбитых над Московской областью. Первый дрон уничтожили во втором часу ночи, над территорией округа Истра, второй — над округом Домодедово.

Примерно в четыре утра того же дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях об уничтожении над Раменским округом дрона, летевшего в сторону столицы.