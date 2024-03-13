13 марта 2024, 07:56
Стало известно о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка
Губернатор Артамонов: в Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о возможных прилетах беспилотников.
«Отбой воздушной опасности. Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения», — объявил он.
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Игорь Артамонов сообщил, что власти получили информацию о возможных прилетах дронов в окрестностях Липецка и Липецкого района. Он призвал жителей внимательно следить за официальными оповещениями и оставаться готовыми уйти в укрытия. Губернатор заявил, что до сигнала «Отбой воздушной опасности» не следует вести детей в школы и детсады.
Об угрозе ударов с воздуха в Липецкой области объявили 13 марта около шести часов утра. Игорь Артамонов сообщил, что со стороны Украины направили беспилотники. Службы привели в состояние максимальной готовности.
Беспилотники
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