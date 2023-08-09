Происшествия 09 августа 2023, 13:30 Власти сообщили о 45 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Администрация Сергиево-Посадского округа: от взрыва пострадали 45 человек, 6 в реанимации Телеканал «360»

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При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 45 человек. Из них шестеро попали в реанимацию, 22 — в травмпункт, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа.

«В настоящий момент в реанимации находятся 6 человек, в отделениях 17, в травмпункте — 22», — объявили власти.

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По обновленной информации, число пострадавших увеличилось до 45 человек. Главврач Олег Дмитриев заявил, что в районной больнице Сергиева Посада подготовили 40 коек — по 10 мест в реанимации, хирургическом, травматологическом и терапевтическом отделениях.

Оказание помощи проинспектировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему доложили, что в реанимацию попали люди с ожогами и черепно-мозговой травмой. Многие пострадавшие получили осколочные ранения. К месту взрыва отправили 23 бригады скорой помощи и пять от медицины катастроф.

Взрыв произошел днем 9 августа. На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде взлетел склад пиротехники — металлический ангар размером 40 на 40 метров, который арендовала частная компания.