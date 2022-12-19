Происшествия 19 декабря 2022, 08:23 Власти сообщили о 10 пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших при обстрелах Белгорода РИА «Новости»

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При обстрелах Белгорода и Белгородского района 18 декабря ранения получили 10 человек, один мирный житель погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». Накануне было известно о восьми пострадавших.

Гладков уточнил, что семь получивших травмы человек уже находятся дома, их направили на амбулаторное лечение. Тем, кто еще в больнице, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.

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По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.

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«Уже начали закрывать периметр. Вчера пленкой, а сегодня замеры, изготовление и восстановление теплового контура», — уточнил Гладков.

Он подчеркнул, что восстанавливать поврежденную инфраструктуру начнут максимально быстро. Глава региона добавил, что после обстрела ночью в Краснояружском районе ранения получили два человека, восемь жилых и нежилых помещений и зданий получили повреждения.

«Продолжим утром [19 декабря] подомовой обход и начинаем восстановительные работы. Везде созданы информационные центры», — заключил Гладков.