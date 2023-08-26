Происшествия 26 августа 2023, 09:08 Власти штата Алабама анонсировали первую казнь с помощью гипоксии AP: штат Алабама запланировал первую в США казнь заключенного с помощью гипоксии Jens Büttner/ZB/globallookpress

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Первая смертная казнь заключенного с помощью гипоксии произойдет в американском штате Алабама. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По информации издания, преступника Кеннета Юджина Смита заставят дышать чистым азотом. Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни. В 2022 году надзирателям не удалось умертвить Смита, потому что специалисты не смогли ввести ему смертельную инъекцию.

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«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», — отметили журналисты.

Такой вид казни являлся законным в трех штатах, но пока что не применялся на практике.

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