26 августа 2023, 09:08
Власти штата Алабама анонсировали первую казнь с помощью гипоксии
AP: штат Алабама запланировал первую в США казнь заключенного с помощью гипоксии
Первая смертная казнь заключенного с помощью гипоксии произойдет в американском штате Алабама. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По информации издания, преступника Кеннета Юджина Смита заставят дышать чистым азотом. Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни. В 2022 году надзирателям не удалось умертвить Смита, потому что специалисты не смогли ввести ему смертельную инъекцию.
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«Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии», — отметили журналисты.
Такой вид казни являлся законным в трех штатах, но пока что не применялся на практике.
Ранее президент США Джо Байден дал неожиданный комментарий по поводу ареста бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он назвал его симпатичным.
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