Власти Северной Осетии опровергли контузию у Меняйло на Украине

Власти Северной Осетии не подтвердили информацию о контузии главы региона Сергея Меняйло в зоне спецоперации России на Украине. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального лидера Ольга Дзгоева.

«Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Меняйло якобы попал в засаду диверсионной группы на Украине и получил контузию. По данным издания, машину главы Северной Осетии закидали гранатами по время поездки по Запорожью, вследствие чего несколько человек получили ранения. В этом регионе Меняйло находился вместе с добровольцами из батальона «Алания».

Ранее стало известно, что Украина отключила Запорожскую область от газового снабжения. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Министерству энергетики максимально оперативно проработать обеспечение региона голубым топливом. Его слова процитировал RT.