Происшествия 06 июня 2023, 10:42 Власти Севастополя заверили, что повреждение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение города Губернатор Развозжаев: у Севастополя не будет проблем с водой из-за Каховской ГЭС

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Повреждения Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя, поскольку город пользуется собственным водохранилищем. Запасы воды там сейчас максимальны. Об этом написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — сообщил он.

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Развожаев попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, украинские паблики могут воспользоваться ситуацией и попробовать сеять панику.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате ударов прошедшей ночью. По некоторым данным, атаку вели с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха».

Тем временем в Европе прокомментировали случившееся на гидроэлектростанции. Глава Евросовета Шарль Мишель возложил ответственность за произошедшее на Россию. Об этом написало РИА «Новости».