Происшествия 05 января 2024, 01:32 Власти Севастополя сообщили об эвакуации более 100 человек после атаки ВСУ Развожаев: 114 жителей Севастополя эвакуируют из-за уничтожения ракеты РИА «Новости»

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Около 100 жителей Севастополя, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попали 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей», — написал он.

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Эвакуированных жителей разместят в пункте временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета планируется начать в пятницу утром.

Губернатор также информировал о том, что на улице Глухова из дома эвакуировали трех человек. В жилое здание попал осколок от сбитой ракеты. Семью разместили в месте временного размещения.

Атаку со стороны ВСУ отразили в Севастополе 4 января. Военнослужащие сбили несколько воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась. Специалисты проведут ее транспортировку на полигон для уничтожения.