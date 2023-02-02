Происшествия 02 февраля 2023, 09:57 Власти Севастополя принесли соболезнования семьям погибших в пожаре строителей Глава Севастополя Развожаев принес соболезнования семьям погибших в пожаре строителей РИА «Новости»

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Власти Севастополя приносят искренние соболезнования близким и родственникам строителей, погибших при пожаре в строительном модуле на трассе «Таврида». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, подрядчиком на объекте была компания «ВАД».

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«Это наш надежный и опытный подрядчик. Приношу им и родственникам погибших свои соболезнования», — написал он.

Развожаев отметил, что на место происшествия выехал его заместитель Павел Иено, который оказывает необходимую организаторскую поддержку.

Губернатор Севастополя уточнил, что, по предварительным данным, спасатели подтвердили гибель семерых рабочих, прибывших на работу из разных регионов России.

Еще двоих строителей отвезли в больницу, медики оказывают им помощь.

Пожар в строительном модуле на трассе «Таврида» произошел ночью 2 февраля. Причины возгорания пока неизвестны, спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.