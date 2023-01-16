Происшествия 16 января 2023, 15:21 Власти Севастополя подвели итоги отражения атаки дронов ВСУ на город Развожаев: ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над морем, объекты в городе не пострадали РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны уничтожила 10 украинских беспилотников над Черным морем вблизи Севастополя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем», — написал он.

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Развожаев подчеркнул, что в результате отражения атаки противника ни объекты в городе, ни в акватории моря не пострадали.

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«В городе все спокойно», — добавил губернатор.

ВСУ дважды за сутки атаковали Севастополь с помощью беспилотников. Сначала противник запустил дрон в сторону города в районе 02:00. БПЛА успешно уничтожили силы ПВО.

Днем украинские военные предприняли новую попытку и снова начали направлять беспилотники в сторону города. Противовоздушная оборона справилась с задачей и сбила дроны над морем.

Губернатор обратил внимание, что в соцсетях начали появляться сообщения якобы о взрывах в Севастополе. Их распространяли провокаторы со стороны Украины. Развожаев опроверг эти вбросы и призвал верить только информации из официальных источников.