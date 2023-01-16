Происшествия 16 января 2023, 06:41 Власти Севастополя подтвердили сбитие беспилотника Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила в бухте беспилотник

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В районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны, сбили беспилотник. Такую информацию подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА», — написал он.

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Все службы, по словам Михаила Развожаева, продолжили работать в штатном режиме, ЧП не повлияло на жизнь в городе. Ранее о том, что над бухтой в Севастополе сбили некий объект, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что предварительно военные опознали в нем вражеский беспилотник, и показал следы от дрона в небе.

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