16 января 2023, 06:41
Власти Севастополя подтвердили сбитие беспилотника
Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила в бухте беспилотник
В районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны, сбили беспилотник. Такую информацию подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА», — написал он.
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Все службы, по словам Михаила Развожаева, продолжили работать в штатном режиме, ЧП не повлияло на жизнь в городе. Ранее о том, что над бухтой в Севастополе сбили некий объект, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что предварительно военные опознали в нем вражеский беспилотник, и показал следы от дрона в небе.
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Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают жилые районы. За последние сутки они атаковали Донецкую Народную Республику 19 раз. Под ударом оказались Горловка, Донецк, Широкая Балка, Шахтерск и Пантелеймоновка. Пострадали пять домов и шесть объектов инфраструктуры.
Беспилотники
Севастополь
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