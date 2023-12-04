Происшествия 04 декабря 2023, 12:26 Власти Севастополя оценили ущерб от шторма Развожаев: ущерб Севастополю от шторма составит 6,5 млрд рублей РИА «Новости»

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Ущерб от урагана и шторма, которые неделю назад накрыли Севастополь, составил порядка 6,5 миллиарда рублей. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным оценкам, ущерб оценили в 6,5 миллиарда рублей», — заявил он.

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Развожаев отметил, что власти Севастополя уже заявили на федеральный уровень о сумме ущерба.

«Ждем доведения этих средств и дальнейшего механизма оценки. Компенсации выплатят как юридическим, так и физическим лицам, которые пострадали от ударов стихии», — подчеркнул губернатор.

Мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым в конце ноября. Пострадали порядка 320 населенных пунктов, более полумиллиона человек остались без снабжения электричеством. В некоторых селах шквальный ветер повредил газопровод и повалил деревья, писал RT.

Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что на полуострове в результате шторма пять человек погибли и еще 12 пострадали.