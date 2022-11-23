Происшествия 23 ноября 2022, 14:17 Власти Севастополя назвали причину громких звуков в городе Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе плановыми учениями на полигонах РИА «Новости»

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Плановые учения на военных полигонах Севастополя стали причиной громких звуков, которые встревожили жителей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу в Telegram-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — пояснил он.

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Утро среды, 23 ноября, началось в Севастополе с громких звуков, которые были слышны в разных районах города. Жители выложили видео в соцсетях и выразили обеспокоенность ситуацией. Накануне, 22 ноября, город подвергся очередной атаке беспилотников.

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В конце октября власти Севастополя сообщили об отражении атаки БПЛА и уничтожении надводного беспилотника, написал RT. Тогда Михаил Развожаев подчеркнул, что разные системы ПВО сбили все БПЛА, которые пытались атаковать городскую территорию.